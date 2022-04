La petite cuisine de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire

La petite cuisine de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 11 juillet 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

2022-07-11

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Des Gaulois aux Romains, que se passait-il en cuisine il y a 2000 ans ?

Pour toute la famille, dès 3 ans.

Réservation obligatoire. info@bibracte.fr +33 3 85 86 52 40 https://www.bibracte.fr/ NOUVEAU !

Réservation obligatoire. Saint-Léger-sous-Beuvray

