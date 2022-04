La Petite Crau Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône La Petite Crau est un paysage insolite au nord des Alpilles. Thierry Dutoit, fin écologue et botaniste, nous fera partager son amour du lieu et de sa flore remarquable qui nous en dit beaucoup pour peu qu’on s’y intéresse. Sortie naturaliste : visite de la Petite Crau avec Thierry Dutoit +33 4 90 90 44 00 La Petite Crau est un paysage insolite au nord des Alpilles. Thierry Dutoit, fin écologue et botaniste, nous fera partager son amour du lieu et de sa flore remarquable qui nous en dit beaucoup pour peu qu’on s’y intéresse. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

