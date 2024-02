La Petite Communiste Qui Ne Souriait Jamais, de Lola Lafon SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, Médiathèque Saint-Denis-de-l’Hôtel, samedi 1 juin 2024.

La Petite Communiste Qui Ne Souriait Jamais, de Lola Lafon C’est l’histoire d’une fée gymnaste, Nadia Comaneci qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, mit à mal guerres froides, ordinateurs et records. Samedi 1 juin, 18h00 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, Médiathèque gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

C’est l’histoire d’une fée gymnaste, Nadia Comaneci qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, mit à mal guerres froides, ordinateurs et records.

C’est l’histoire d’une jeune fille face à ses juges, qu’ils soient sportifs, politiques, médiatiques, désirée et manipulée également par les États, qu’ils soient communistes ou libéraux. L’histoire, aussi, de ce monde disparu et si souvent caricaturé : l’Europe de l’Est, et particulièrement la Roumanie sous l’ère des Ceaușescu.

C’est l’histoire de cette jeune gymnaste roumaine de quatorze ans devenue, dès son apparition aux J.O. de 1976, une idole pop sportive à l’Ouest et « plus jeune héroïne communiste » à l’Est.

Extraits :

« Nadia ne transmet pas l’émotion, elle est l’émotion… une machine poétique, sublime. Elle a tout : la grâce, la précision, l’amplitude des gestes. Elle jette l’apesanteur par-dessus son épaule. «

« C’est une robot communiste de 40 kg. On est dans la géométrie. Dans le calcul. »

Lola Lafon est écrivaine et musicienne. Au début des années 2000, elle a créé le groupe de musique Leva, influencé par les musiques des Balkans.

Vicky et Sacha proposent une lecture-concert de son roman en quatre épisodes, comme autant de nouvelles indépendantes les unes des autres. Vous pouvez assister à l’un de ces épisodes ou aux quatre selon votre disponibilité et vos envies.

SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, Médiathèque SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, 1 Avenue de la Tête Verte Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238590410 »}]

théâtre communiste

François Rascal