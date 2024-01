ELISE ORLIZ LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 8 mars 2024, Toulouse.

ELISE ORLIZÉlise Orliz dézingue les philosophes avec beaucoup d’humour et d’autodérision à un point tel que vous allez finir par adorer la philo !Élise revêt sa plus belle tenue pour corriger avec éloquence ceux qui lui en ont fait baver. Un spectacle de vulgarisation qui s’attaque en 60 minutes à Socrate, Montaigne, Nietzsche et compagnie, ça mérite le respect !Platon avait-il son BAFA ? Aristote invitait-il ses élèves à mettre les doigts dans la prise pour tester l’électrocution ? Comment Descartes pouvait-il être fan d’Amel Bent ? Si vous vous demandez à quoi sert la philo, ce spectacle est fait pour vous.Sous l’apparence d’un règlement de compte, Élise vous présente son regard sur l’époque actuelle. La philosophie comme grille de lecture du Monde d’aujourd’hui, c’est drôle, c’est intelligent, parfois un peu débile, voire tarabiscoté et souvent absurde. Bref, ça lui ressemble.Un One Woman Show familial destiné aux amateurs de philo comme aux néophytes, il fallait le faire. Plus que tout, ce spectacle est irrésistible et franchement, on en redemande !Le Saviez-vous?Élise obtient en 2017 son Doctorat de philosophie réalisé à l’Université de la Sorbonne. Passionnée de théâtre et de comédie, elle décide de créer ce spectacle qui se joue désormais dans toute la France.

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31