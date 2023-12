BEATRICE DE LA BOULAYE LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 1 mars 2024, Toulouse.

BEATRICE DE LA BOULAYEOn part des he´roi¨nes de Molie`re, on arrive a` Rihanna, entre temps, on passe par Audrey Hepburn, Frida Kahlo et puis on fait des embarde´es inattendues dans l’enfance de Be´atrice de La Boulaye… Pour son premier seule en sce`ne, celle ci nous nous entrai^ne dans un voyage « furieusement chouettard » (retour public dont nous avons adopte´ l’expression), a` la fois pe´dagogique, hilarant et fondamentalement humain.« He´roi¨nes » est avant tout une ode a` la Liberte´, d’en e^tre une… ou justement pas.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse