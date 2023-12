ROMAIN OLIVIERO LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 2 février 2024, Toulouse.

ROMAIN OLIVIERO« Grandir à la campagne, travailler en école maternelle en passant par le spectacle équestre, c’est un parcours peu propice à la routine.Romain a quitté sa province natale pour voyager et découvrir ce qu’il se passait au-delà des champs. Pensait-il se retrouver au beau milieu de l’aristocratie ? Ou encore au cœur d’une retraite spirituelle avec Ludo ?Forcément, les rencontres qui en découlent sont marquantes, parfois même atypiques, notamment lorsqu’une Magdalena un brin tendue croise votre chemin !A travers des personnages colorés et pétillants, Romain dévoile son passage vers l’âge adulte semé d’imprévus, avec « Ailleurs », le récit d’un trentenaire légèrement naïf et un brin fleur bleue ! »Auteur : Romain OlivieroMetteur en scène : Florent Longépé

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31