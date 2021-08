La petite cochonne rit #3: Walybear / Sevens Levels / Trio Inopportun / Trama Dolls / chemin des petits mellets, 28 août 2021, Aubagne.

chemin des petits mellets, le samedi 28 août à 18:00

Nous sommes en l’an -10 avant l’effondrement, la terre brûle, les virus s’en donnent à cœur joie, logiquement une bande de créatures​ directement sorties des bas fonds du Gange rampent au sol ​et commencent à nous envahir, prêt à vous mordre les mollets et à remuer vos entrailles, d’après le dernier rapport du GIEC il ne reste qu’une seule solution pour survivre… Danser, boire et pogoter ! Pour vous aider à rester en vie nous vous annonçons l’avènement de la troisième édition de La Petite Cochonnerie [Édition 3] !! Rendez-vous donc le 28 août devant les cochonniers, dans les champs gracieusement prêtés par Jacquie Leotier (le seul et l’unique) pour une nuit de Musique, d’Alcool, de Bouffe et de Danse. Au programme : -Bar participatif, si vous n’êtes pas familiers du principe, tout le monde ramène sa boisson, en arrivant au bar, vous déposez le dit poison, puis vous vous saisissez d’un gobelet et vous demandez à l’un de nos supers bénévoles de vous servir ce que vous voulez (généralement ce que vous avez apporté). On précise amenez ce que VOUS voulez boire (on les connaît les j’amènes du rosé et je bois du Ricard…), si tout le monde joue le jeu, normalement on a de quoi tenir la nuit. Point important, n’oubliez pas les softs (jus, eau, sirops), un rhum pur ou un whisky sans coca, c’est un peu réch… Et puis pour ceux qui ne boivent pas d’alcool, c’est sympa aussi… N’hésitez pas à ramener vos ecocup (pour ceux qui oublieront, nous vous en fournirons, mais il faudra les rendre), c’est toujours cool et ça évite de faire un max de déchets. -Un coin restauration sera mis en place, des sandwichs maison fait par nos bénévoles sous seront vendus à un prix défiant toute concurrences * Tartine Houmous/saucisson cochon * Sandwich Végé Légumes du soleil, Houmous​. * Sandwich de Cochon Mayo Curry. (PAS DE CB, liquide uniquement, prévoir des pièces). À noter que si vous souhaitez amener des desserts (tarte, gâteau, biscuits, bonbons…) vous êtes les bienvenus. Un champ fera office de parking et un emplacement vous sera dédié pour poser vos tentes à l’ombre des pins, des toilettes sèches seront également construites pour les plus tendus du cul. N’hésitez vraiment pas à ramener vos tentes, tapis de yoga et autres cagoules noir waterproof avec cache soleil intégré, on aimerait éviter d’en recroiser dans le bas fossé (comme cela a pu se passer par le passé..​​). Une installation avant le festival est fortement conseillée et cela vous laissera peut-être même le temps de donner un coup de main à l’installation de tout le matos. Pour ceux qui souhaitent aider, nous vous invitons à venir dès le début de l’aprèm (14/15h) afin d’aider à installer la scène, les barnums, le bar, les toilettes, les frigos, tables, et j’en passe… L’entrée vous est offerte, si vous en avez les moyens et l’envie, vous pourrez participer à la cagnotte (qui sera située au niveau du bar) pour les frais engagés et les artistes. Bien évidemment, aucun profit ne sera fait et tout excédent (on ne sait jamais) sera reversé aux artistes. ============= Line Up ============ Chère cochonaille, cette année au programme de la troisième édition de notre événement Rock Provençalo-Garlabantesque , du Rock, du Gange et des Pogos: 20h : Walybear : “Tout droit venu de l’orient, Walid nous propose une conception bien à lui d’un mélange de HIP – POP, FOLK, LOOP and co. Il sera accompagné à l’occasion du cochon Alexander Le Boeuf. 21h : Sevens Levels : “L’ancienne description de ce groupe, ‘soyez indulgents nos voix muent encore’ est désormais obsolète : les Sevens, avec maintenant de nombreux concerts à leur actif, délivre un rock progressif, psychédélique, doté d’une sensibilité étonnante. 22h : Trio Inopportun : “Un engrenage tantôt musclé et tantôt soyeux, ces atypiques au grand cœur mélodique vont nous surprendre dans l’exécution irréprochable d’une musique venant du fin fond du cosmos et aussi du Mugel.” 23h : Trama Dolls : “Tout droit sortis de LAM, sur le sentier créatif d’une salle marseillaise en plein essor, les textes en français feront surface entre riffs punkoïdes et rythmes ciselés. Randomisation en double aveugle garantie.” 24h : Sandcastle ” Malheureux perdants du concours de château de sable”. Ils n’en délivrent pas moins une atmosphère déchirante et hypnotisante purement façonnée dans les jalons du Rock. 25h : Méditation en pleine conscience. _____________________________________________________________ Entrée prix libre (faites péter les dons les couz!) Parking & emplacement camping sur place Bar participatif uniquement ((Tu ne fournis pas = tu bois pas et on te tabasse(ou pas)) Restauration payante (prévoir de la monnaie) Animaux interdits Toilettes sèches Respect de la propreté du lieu impératif (pas de capsules, pas de mégots, pas de culs de joints)

