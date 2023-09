Visite guidée de cette chapelle et de ses jardins restaurés par Michel et Framboise ! La petite chapelle de Framboise La Palme, 16 septembre 2023, La Palme.

Visite guidée de cette chapelle et de ses jardins restaurés par Michel et Framboise ! 16 et 17 septembre La petite chapelle de Framboise Gratuit. Entrée libre. Informations : 07 66 11 47 98 ou https://www.cotedumidi.com/sit/fmalar011v5103tb-jep-2023-chapelle-des-caveaux/

VISITE GUIDEES DE LA CHAPELLE DES CAVEAUX

Le patrimoine architectural du village de La Palme sublimé par Michel et Framboise, ouvre au public le jardin et la chapelle des Caveaux, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP 2023).

L’art parsemé dans le jardin ombragé et exposé dans la petite chapelle ravira vos sens :

– Les aquarelles de Colette,

– Les ferronneries de Claude,

– Les bois flottés et les photographies de Framboise.

Autres viistes à réaliser dans le village pour les Journées européennes du patrimoine :

– Chapelle romane Saint Pancrace (gratuit)

– Visites en petit train des Salins de La Palme (tarifs habituels)

Visites libres pour découvrir les pépites du village de La Palme. Profitons-en pour découvrir le joli village médiéval de La Palme.

Le patrimoine bâti :

– L’église du XIIIe siècle,

– La porte de la Barbacane (ancien pont-levis du VIIIe siècle),

– La porte de la tour de l’horloge du XIIIe siècle,

– La Chapelle Saint-Pancrace du Xe siècle,

– Le moulin,

– Les lavoirs.

Les vestiges du passé :

– La Via Domitia, la Voie Antique Romaine, passe tout près de la chapelle Saint-Pancrace.

– Les anciennes carrières :

L’ancienne carrière de Marbre (proche de la Carrière Lavoye, actuellement en activité. Vue panoramique sur l’étang, le salin (vue des parternements, structures géométriques caractéristiques de la saline) et en arrière-plan, la Méditerranée.

L’ancienne carrière de Meule à ciel ouvert, vestige romain où l’on peut découvrir les empreintes circulaires typiques conservées dans la roche suite à l’extraction de la pierre meulière (proche de la Chapelle St Pancrace).

Le patrimoine naturel :

– La lagune,

– Le salin (visites guidées d’avril à septembre en petit train et en calèche en juillet et août),

– La garrigue,

– Les randonnées du village.

Informations disponibles sur : www.cotedumidi.com/jep-2023-chapelle-des-caveaux.

La petite chapelle de Framboise Chemin des caveaux, 11480 La Palme La Palme 11480 Montoriol Aude Occitanie 04 68 48 20 51 https://visit-lanarbonnaise.com/fr/la-palme [{« link »: « http://www.cotedumidi.com/jep-2023-chapelle-des-caveaux »}] Framboise et Michel ouvrent la petite chapelle qu’ils ont restaurés au chemin des Caveaux à La Palme. Parking place du 18 Juin 1940 (près de la salle des fêtes Jean Moulin. Accès principal avenue de la Mer) et parking Place du Général de Gaulle. Dirigez vous à pied vers la place de la République (où se situe l’Office de Tourisme) et suivez le fléchage depuis la tour de l’horloge jusqu’à la Chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Framboise RICARD-BRENAC