La Petite Casserole d’Emma Centre d’animation Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Petite Casserole d’Emma Centre d’animation Reynerie, 6 mai 2022, Toulouse. La Petite Casserole d’Emma

Centre d’animation Reynerie, le vendredi 6 mai à 15:00

**Spectacle** ————- **Cie L’Effet Inattendu** **Dès 6 ans** Emma n’est pas « comme les autres » enfants, elle traîne toujours derrière elle une petite casserole. Cette casserole accrochée à son poignet vient symboliser son handicap, sa différence. À travers le théâtre et la danse, deux comédiennes nous font vivre l’histoire d’Emma. **Librement adapté** de _La Petite Casserole_ d’Anatole d’Isabelle Carrier **Mise en scène** Claire Massol / **Avec** Laure Monchauzou, Mathilde Montrignac **En lien avec le spectacle atelier théâtre enfant** à partir de 10h à la Médiathèque Grand M sur inscription au 05 81 91 79 40.

Tarif D

Culture Centre d’animation Reynerie 3 Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Reynerie Adresse 3 Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Reynerie Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Reynerie Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La Petite Casserole d’Emma Centre d’animation Reynerie 2022-05-06 was last modified: by La Petite Casserole d’Emma Centre d’animation Reynerie Centre d’animation Reynerie 6 mai 2022 Centre d’animation Reynerie Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne