Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise La Petite Casserole d’Anatole Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

La Petite Casserole d’Anatole Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 8 avril 2022, Bezons. La Petite Casserole d’Anatole

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 8 avril 2022 à 19:00

Best-seller de la littérature enfantine écrit par Isabelle Carrier, La petite casserole d’Anatole a été adaptée en spectacle par la compagnie Marizibill. Les illustrations font place à de superbes marionnettes qui nous racontent l’histoire d’une acceptation de soi. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…

7€ pour tous

de Cyrille Louge Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T19:40:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons