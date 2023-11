Animation à la Chèvrerie de la Petite Brosse la petite brosse Girolles, 9 décembre 2023, Girolles.

Vente de sapins 100% local, venue et chalet du Père Noël, balade en calèche et à poneys, marché de producteurs et de créateurs ( chocolat, miel, biere, tableau, bijoux…), maquillage pour enfants et ballons, buvette (vin chaud, chocolat chaud, soupe) et visite de la ferme le

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

chevrerie de la petite brosse