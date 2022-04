La petite boutique des horreurs de Alan Menken Opéra Comique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La petite boutique des horreurs de Alan Menken Opéra Comique, 7 avril 2022, Paris. Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 25 décembre 2022 :

payant 115, 95, 80, 65, 40, 30, 15, 6€ 1h30 sans entracte – Salle Favart Spectacle en français, surtitré en français et anglais

Malmené par le fleuriste qui l'emploie, Seymour cultive en secret une plante exotique. Problème : l'étrange végétal est carnivore… Un spectacle déjanté et familial, dans la pure tradition de cette comédie musicale à succès, drôle et horrifique à la fois. Opprimé par le fleuriste qui l'emploie, Seymour cultive en secret une plante exotique et puante qu'il a baptisée du prénom de sa jolie collègue. Aussitôt dévoilée à la boutique, la verte Audrey attire une clientèle croissante et procure à Seymour une flatteuse célébrité. Problème : l'étrange végétal s'avère carnivore… Opéra Comique Place Boieldieu 75002 Paris Contact : 0170230131 billetterie@opera-comique.com

