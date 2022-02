La Petite Boutique de Magie – Sébastien Mossière Saint-Pol-de-Léon, 20 mars 2022, Saint-Pol-de-Léon.

La Petite Boutique de Magie – Sébastien Mossière TST 11 rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

2022-03-20 – 2022-03-20 TST 11 rue de la Rive

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires magiques ?

Vous le saurez en venant faire un tour dans le plus secret et le plus fou des magasins. Sébastien, le vendeur, vous montrera des trucs étonnants, et vous fera essayer des nouveautés magiques complètement dingues !

Mais attention, c’est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au point : il y a de la gaffe de magicien dans l’air !

De l’action, de la poésie, du suspens, des rires, avec la participation du public, pour un spectacle familial truffé de magie !

Dans la lignée de « L’Apprenti Magicien » et « L’École des Magiciens », venez découvrir le dernier spectacle de Sébastien Mossière !

culture@saintpoldeleon.fr +33 2 98 15 85 70

TST 11 rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon

