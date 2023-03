Démonstration de modelage en porcelaine et du travail du cuir Touareg la petite boutique de Bagnolet, 1 avril 2023, Bagnolet.

Démonstration de fabrication de boucles d’oreilles en cuir de : 15h30 à 17h30

Créatrice, Melissa Wainhouse réalise dans son atelier à Montreuil, des sacs, des accessoires et des bijoux à partir de cuir peint par les artisanes Touarègues du Burkina Faso. En métissant différentes matières et textiles, ses créations uniques valorisent le savoir-faire millénaire des femmes sahariennes.

« TAMAT » veut dire « femme » en langue Tamasheq – la langue des Touaregs. C’est en les rencontrant au Burkina Faso et en découvrant leurs savoir-faire en maroquinerie et l’esthétisme singulier de leur artisanat que Melissa, de retour en France, élabore le projet TAMAT Créations.

Démonstration de modelage de têtes en porcelaine, coulage dans un moule en plâtre de : 15h30 à 17h30

L’histoire commence en Italie, à Florence, il y a plus de 30 ans. Une recherche pour un cours d’histoire de l’art mène Valeria Polsinelli devant des vases crétois. C’est un coup de foudre. Elle part en France et intègre une école de poterie, le CNIFOP à St. Amand en Puisaye, où elle tourne presque jour et nuit. Une autre année dans une usine d’art de la table, puis elle démarre de petites séries en grès, vases, théières. Elle suit des cours de dessin et de sculpture à l’École Boulle et après une formation de designer à L’ENSCI à Paris, elle s’installe à Montreuil dans l’atelier-école «Graines de terre» qui accueille de nombreux stagiaires.

En parallèle, sa production évolue dans plusieurs directions, de la vaisselle aux pièces décoratives. Les surfaces de ses céramiques jouent entre le brillant, le satiné et le mat, le rugueux et le toucher suave.

Actuellement dans son nouvel atelier chez Soleil Rouge, il y a toujours la sculpture, les femmes, axe à la fois stable et léger, vase dépositaire de culture, support de mémoire, d’histoires racontées sur leurs robes.

Avec un collectif d’artisans et créateurs Valeria a ouvert une boutique déco à Bagnolet.

Durant les JEMA Valeria faira une demonstration de modelage de têtes en porcelaine, coulage dans un moule en plâtre. Comment on assemble les parties, façonnage et finitions. Les différentes étapes et transformations de l’argile.

la petite boutique de Bagnolet 28 rue Sadi Carnot 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0673331437 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

bijoux céramique cuir porcelaine

@mélissa wainhouse @valeria polsinelli