La petite boucherie du bonheur Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

2022-04-08 20:45:00 – 2022-04-08 22:10:00

Valréas Vaucluse Valréas EUR Satire sociale où entrent et sortent 16 personnages au travers d’une penderie, tous tenus par cette phrase du spectacle :

« se nourrir du rire c’est digérer le pire ». theatredurondpoint@gmail.com +33 4 90 35 21 45 http://www.theatredurondpointpaca.com/ Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

