Toulouse L’urbain et les sciences à Toulouse La petite Auberge de Saint Sernint Auberge de Jeunesse Toulouse, 22 octobre 2023, Toulouse. L’urbain et les sciences à Toulouse 22 – 27 octobre La petite Auberge de Saint Sernint Auberge de Jeunesse >500 = 5€ >700=15€ >900=25€ >1100=35€ >1300 45€ >1500=85€ >2000=95€ >3000 105€ Séjour en plein centre Ville de Toulouse à l’auberge de jeunesse.

Ce séjour à pour but de découvrir la ville, et devenir tant au niveau transport qu’orgnisation.

Les visites de ce séjour seront accès autour des sciences avec la cité de l’espace, et de la culture avec la visite des différents musées. Une découverte de la culture local avec une visite du Stade de Rugby, et des balades de long de la Garonne.

La découverte de l'architecture typique de Toulouse (ville rose) sera également au programme. La petite Auberge de Saint Sernint Auberge de Jeunesse 17 Rue d'Embarthe, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

2023-10-22T09:30:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu La petite Auberge de Saint Sernint Auberge de Jeunesse Adresse 17 Rue d'Embarthe, 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 14 Lieu Ville La petite Auberge de Saint Sernint Auberge de Jeunesse Toulouse latitude longitude 43.609059;1.438329

