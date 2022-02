La petite Arménie de Valence, le jeu de piste Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

La petite Arménie de Valence, le jeu de piste Valence, 26 avril 2022, Valence. La petite Arménie de Valence, le jeu de piste Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2022-04-26 15:00:00 – 2022-04-26 Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme EUR 3 5 Jeu de piste en famille.

Une mystérieuse valise, des enveloppes cachées, des énigmes et des parfums d’orient… suivez le guide, et relevez les défis à travers les rues de la ville ! Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

La petite Arménie de Valence, le jeu de piste Valence 2022-04-26 was last modified: by La petite Arménie de Valence, le jeu de piste Valence Valence 26 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme