La petite année et le bretzel du Nouvel An

2022-12-29 14:00:00 – 2022-12-29 18:00:00 EUR Dans le cadre de « Noël Enchanteur » à la Maison Rurale, à 15h, participez à une visite guidée sur les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. À 16h, assistez à la préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel An par le boulanger Daniel Hoeltzel, accompagné de vin chaud. Visite guidée sur les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. Préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel An par le boulanger Daniel Hoeltzel. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

