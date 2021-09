Verquières Verquières Bouches-du-Rhône, Verquières La Petite Agora : Lecture -Apéro -Débat Verquières Verquières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Verquières

La Petite Agora : Lecture -Apéro -Débat Verquières, 29 septembre 2021, Verquières. La Petite Agora : Lecture -Apéro -Débat 2021-09-29 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-29 20:00:00 20:00:00 Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole

Verquières Bouches-du-Rhône Verquières Cet évènement se déroulera, si le temps le permet, sous un des grands chênes près du monument aux morts à Verquières.

Venez passer un moment convivial sur le thème des arbres !



Lecture par Florian Haas et Sarah Vanuxem. Tous aux arbres ! Tous dehors !

La Petite Agora : Lecture -Apéro -Débat mediatheque.verquieres@orange.fr +33 4 90 90 99 57 Cet évènement se déroulera, si le temps le permet, sous un des grands chênes près du monument aux morts à Verquières.

Venez passer un moment convivial sur le thème des arbres !



Lecture par Florian Haas et Sarah Vanuxem. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Verquières Autres Lieu Verquières Adresse Médiathèque du Clocher 3 Place de l'Ecole Ville Verquières lieuville 43.83963#4.91914