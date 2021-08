Allauch Allauch Allauch, Bouches-du-Rhône La petite Agora Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

La petite Agora Allauch, 25 septembre 2021, Allauch. La petite Agora 2021-09-25 16:30:00 16:30:00 – 2021-09-25 18:30:00 18:30:00

Venez participez à cette lecture et en débattre autour d'un apéritif. La petite Agora bibliotheque@allauch.com +33 4 91 10 49 30 http://biblio.allauch.com/

