Comme tous les ans, le Comité Départemental 92 de la FFPJP a confié au PCIM (Pétanque Club d’Issy-les-Moulineaux) et à ses bénévoles, l’honneur d’organiser l’édition 2021 de la journée de la Femme au Boulodrome d’Issy-les-Moulineaux (5 rue Rabelais). Cet événement est entièrement consacré aux joueuses féminines licenciées et non licenciées, invitées à découvrir ce sport et à en découdre sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. **Programme de la journée :** + Petit déjeuner d’accueil à partir de 09h00 + Séances d’entraînement (2 parties) + Déjeuner offert par le CD 92 + Concours entre binômes féminins (2 parties) + Remise des prix vers 17h30 Pour participer, merci d’envoyer un email à [petanqueclubissylesmoulineaux@gmail.com](mailto:petanqueclubissylesmoulineaux@gmail.com) Nous vous souhaitons nombreuses pour cette édition 2021 ! Le boulodrome d’Issy accueillera la 16e édition de la journée de la Pétanque au Féminin, la compétition de pétanque 100% féminine. Boulodrome 5 rue Rabelais 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine

