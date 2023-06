Les Vacances Sauvages La Pesturie 12600 Taussac Taussac, 12 août 2023, Taussac.

Les Vacances Sauvages 12 – 26 août La Pesturie 12600 Taussac Si prise en charge du séjour par Colos Apprenantes :650€

Sinon nous contacter car nous mettons en place un prix libre (possibilité de payer en fonction de ses moyens) . Notre volonté c’est de rendre ce séjour le plus accessible possible.

Ce projet « Vacances Sauvages » est la continuation de deux années de projet similaire (Vacances Sauvages 2021 et 2022).

Il se présente sous la forme d’un campement monté sur un terrain privé à partir duquel des activités artistiques et de plein air sont mises en place. L’ensemble de la vie quotidienne est prise en charge collectivement : cuisine, courses, rangement, organisation des activités, au moyen d’assemblées et d’affichage notamment.

Cette année l’association propose un séjour tourné vers l’expression artistique. Tout au long du séjour nous pourrons mettre en place des ateliers de musique, de théâtre, chant, etc. Comme nous le portons depuis le début, ces activités seront autogérées et pourront être proposées par n’importe qui.

Le cadre naturel du camp offrira aussi la possibilité de faire des randonnées, des grands jeux et d’explorer les environs.

Dans la continuité de ce projet, un temps immersif au festival d’Aurillac sera proposé la deuxième semaine. Ce festival, fort de centaines de spectacles en plein air et sous chapiteau, est l’occasion de découvrir les différents « arts de la rue ».

Sache aussi que l’organisation peut aussi dépendre de toi ! Les activités seront aussi décidées et organisées ensemble.

Une idée ? Lors de rencontres ou d’échanges par téléphone et mail, on aimerait que tu puisses construire pas à pas le séjour avec nous.

La Pesturie 12600 Taussac La pesturie taussac Taussac 12600 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « associationortiga@riseup.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608588104 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0622828225 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:58:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:00:00+02:00

théâtre spectacle