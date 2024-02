La peste (jeu par équipe) Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, jeudi 11 juillet 2024.

La peste (jeu par équipe) Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Sur réservation uniquement. Inscription à partir du 1er juin sur www.la-hunaudaye.com (places très

limitées). Annulation en cas de fortes intempéries. Entre 3 et 5 personnes par équipes (total entre 12 et 20 participants)

Quatre équipes de joueurs sont coincées dans le château durant la peste. Pour triompher, ils devront guérir tous les joueurs de leur équipe contaminés par la maladie et réussir à trouver la sortie secrète permettant de fuir le château. Pour cela, ils devront accomplir des épreuves dans la forteresse pour pouvoir déclencher l’une ou l’autre des conditions de victoire. .

Début : 2024-07-11 20:00:00

fin : 2024-07-11 22:00:00

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

