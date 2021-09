La Peste à Bordeaux CROUS de Bordeaux, 17 septembre 2021, Bordeaux.

La Peste à Bordeaux

CROUS de Bordeaux, le vendredi 17 septembre à 17:00

Créé à l’initiative de **Memoring** et **Citron Pressé**, avec la **Brasserie le Plana**, le **Café Historique** propose une série de conférences sur des sujets historiques et sociétaux. En proposant un accès à l’histoire à un plus grand nombre de néophytes, le Café Historique s’adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre, dans une ambiance conviviale, l’histoire et l’actualité grâce à des exposés clairs et vivants. Tous les mois, à la Brasserie le Plana, des conférenciers de renom développeront, avec une approche originale des sujets variés. Docteur en Histoire ,initiateur du Café Historique, **Stéphane BARRY** invite le public à partager le fruit de la connaissance d’experts et échanger autour de thématiques historiques et sociétales. **Prochainement :** La Peste à Bordeaux visite animée par Frédéric Béchir Vendredi 17 septembre 2021

10€

par Les Rencontres du Café Historique

CROUS de Bordeaux 18 rue du Hamel 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



