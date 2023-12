Course de ski – Les Belles Combes LA PESSE Les Moussières Catégories d’Évènement: Jura

Les Moussières Course de ski – Les Belles Combes LA PESSE Les Moussières, 20 janvier 2024, Les Moussières. Les Moussières Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-21 . Course de ski – Les Belles Combes Les 20 et 21 janvier 2024 aux Moussières Une course de ski de fond dans l’impressionnant cadre des Hautes-Combes du Jura. Plusieurs

distances sont proposées pour skier au cœur des grands espaces nordiques du territoire

haut-jurassien. Depuis 2020, Les Belles Combes ont intégré le circuit Visma Ski Classics® Challengers, regroupant d’autres courses internationales renommées. Plus d’informations sur : https://www.lesbellescombes.fr/fr/ .

LA PESSE

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE Détails Catégories d’Évènement: Jura, Les Moussières Autres Code postal 39310 Lieu LA PESSE Adresse LA PESSE Ville Les Moussières Departement Jura Lieu Ville LA PESSE Les Moussières Latitude 46.3261 Longitude 5.8893 latitude longitude 46.3261;5.8893

LA PESSE Les Moussières Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moussieres/