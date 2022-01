La personne qui te harrr Le Teich, 8 février 2022, Le Teich.

La personne qui te harrr Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich

2022-02-08 20:30:00 – 2022-02-08 21:30:00 Salle de l’Ekla 67 rue des pins

Le Teich Gironde

12 12 EUR Compagnie Les Taupes Secrètes/ Artistes Associés.

Une personne observe une personne harcelée au travail. Elle décrit ce qu’elle voit, perçoit, ressent…dans un monologue à la deuxième personne : » Tu te débats. C’est un début. Tu ne comprends pas, c’est un rébus ». L’auteur interprète, Philippe Rousseau, accompagné de Marièle Baraziol (basse, claviers) et de Matthieu Bohers (guitare) livre, « tel un rite », ce texte au public. Avec énergie, avec sincérité, avec poésie, il décrit le processus de destruction et invitera, tel un ange protecteur, la personne harcelée à se réparer. « Un texte qui vous attrape et ne vous lâche plus, un texte qui rompt le silence, qui mène à la résilience. » Témoignage d’une spectatrice.

Pour adulte.

Texte édité aux éditions du Non Verbal.

