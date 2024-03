La Personne et sa nature selon saint Thomas d’Aquin Collège des Bernardins Paris, samedi 16 mars 2024.

À l’occasion des jubilés de la naissance (1225), de la mort (1274) et de la canonisation (1323) de saint Thomas d’Aquin, cette journée d’étude veut évaluer la pertinence de sa pensée pour répondre à de tels défis. Comment Thomas recueille-t-il le riche héritage de la pensée chrétienne, qui a exprimé sa foi au Christ et à la Trinité en complétant la notion de nature par celle de personne ? Comment les notions de personne et de nature éclairent-elles ensemble le mystère de l’identité humaine et la question de son agir ?

Programme

Introduction : P. Grégoire Froissart et fr. Philippe-Marie Margelidon

La Trinité (de 9h30 à 10h45)

M. Félix Resch : « De la nature divine aux trois personnes. L’indémontrabilité de la Trinité chez saint Thomas »Fr. Emmanuel Perrier, o.p. : « La place de la personne divine dans la doctrine trinitaire de saint Thomas d’Aquin »

Le Christ (de 11h15 à 12h30)

Fr. Philippe-Marie Margelidon, o.p. : « La personne et les natures dans l’acte d’union »

P. Pierre-Marie Hombert : « Nature et personne dans l’agir du Christ. Évaluation de la notion thomasienne d’instrumentum coniunctum »

L’homme (de 14h30 à 15h45)

Fr. David Perrin, o.p. : « Par le corps ou par l’âme ? Comment un théologien doit-il aborder la nature de l’homme ? La position de saint Thomas d’Aquin dans la Somme de théologie et son actualité. »

P. Grégoire Froissart : « L’homme image de Dieu, une doctrine qui éclaire le problème de la personne humaine et de sa nature »

La morale (de 16h15 à 17h30)

Sr. Marie de l’Assomption, o.p. : « L’homme, personne corporelle selon Thomas d’Aquin : quelques enjeux moraux liés à la question des passions et des plaisirs sensibles »

P. Jacques de Longeaux : « Personne et nature en théologie morale. Application à la morale sexuelle et familiale »

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

