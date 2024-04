La Perruche par la Cie de L’Encre Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, samedi 20 avril 2024.

La Perruche par la Cie de L’Encre Ils attendent leurs amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arrivent pas. Alors la soirée vire au règlement de comptes. Une comédie drôle, audacieuse et parfois touchante ovationnée par le public. 20 et 21 avril Maison des Arts et de la Musique – MAM 8 et 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T16:30:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Elle et lui attendent des amis pour dîner mais ceux-ci n’arrivent pas. Alors, en attendant leurs invités, Elle et Lui en viennent à échanger sur les possibles raisons de ce retard mais aussi sur la vie de couple en général et sur la leur en particulier. Et c’est ainsi que de petits mensonges en confidences intimes, de quiproquos cocasses en révélations fracassantes, la soirée vire petit à petit au règlement de comptes…

Jouant habilement avec les codes de la comédie de boulevard, Audrey Schebat livre ici une pièce rythmée, audacieuse, irrévérencieuse et résolument comique. Rarement la vie de couple aura été auscultée avec autant de drôlerie, de finesse, de lucidité et parfois même d’émotion. Drôlerie, finesse, lucidité et émotion qui font incontestablement mouche et qui expliquent le succès populaire et critique de cette pièce.

Mise en scène et direction d’acteurs : Franck Bellucci.

Interprétation : Magali Lesage (Elle) et Franck Bellucci (Lui).

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire compagniedelencre@gmail.com

comédie humour

Baptiste Bellucci