La perruche et le poulet Hochstatt, 6 novembre 2021, Hochstatt.

La perruche et le poulet Hochstatt

2021-11-06 – 2021-11-06

Hochstatt 68720 Hochstatt

EUR Les Villotins de Hochstatt ont le plaisir de présenter leur nouveau spectacle « La Perruche et Le Poulet » une comédie policière de Robert Thomas

L’action se déroule à l’étude de Me Rocher, notaire à Paris. Mademoiselle Alice Postic, standardiste de l’étude et perruche invétérée, est une véritable poulbot de la Butte. Un soir, alors que les employés sont partis, elle découvre le cadavre de Me Rocher avec un poignard dans le dos. Elle a juste le temps d’appeler la police avant de s’évanouir.

À son réveil, coïncidant avec l’arrivée de l’agent de police Maximin, le corps a disparu. Arrive, par la suite, l’inspecteur Henri Grandin, surnommé par ses collègues « Tête de Fer » à cause de son sale caractère. Lily reconnaît en lui un ami d’enfance…

Une comédie policière de robert Thomas où, morts, rebondissements et personnages hauts en couleurs se mêlent et s’emmêlent en une farandole ininterrompue et hilarante.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

+33 6 33 48 35 89

Hochstatt

