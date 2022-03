La Perruche de Audrey Schebat Parc du Poutyl Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Parc du Poutyl, le samedi 26 mars à 16:00

La Cie des Elles et des Ils Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook. Synopsis Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais… Cherchant les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent. A confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent les quiproquos absurdes et les révélations intimes, remettant en cause, sans s’en rendre compte, les fondements de leur propre couple.

billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T18:00:00

