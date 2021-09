Orléans Maison des Arts et de la Musique,Orléans Loiret, Orléans La perruche de Audrey SCHEBAT “Cie des Elles et des Ils” Maison des Arts et de la Musique,Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La perruche de Audrey SCHEBAT “Cie des Elles et des Ils” Maison des Arts et de la Musique,Orléans, 18 septembre 2021, Orléans. La perruche de Audrey SCHEBAT “Cie des Elles et des Ils”

Maison des Arts et de la Musique, Orléans, le samedi 18 septembre à 16:00

**Avant première :** Pouti de Jean Guenot —————————————– Comédie déjantée entre une bourgeoise excentrique et un psychologue. **Pièce principale :** La perruche de Audrey Schebat —————————————————- Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais… S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ? A chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis. Une soirée des plus banales comme postulat de départ, de vrais-fausses confidences et des scénarios improbables qu’ils élaborent pour justifier l’absence de leurs amis, la narration se pare de subtilité et d’humour. Les dialogues entre les protagonistes s’échauffent avec une fluidité savoureuse, les avis divergent et les retournements de situation mènent la danse. Quant aux rebondissements, ils battent la mesure pour offrir un huis clos pimenté et jouissif. Si le fond flirte avec le drame, cette comédie très efficace et très bien écrite a le don de faire beaucoup rire et sourire. Le ton est à l’humour mais l’empathie avec les personnages prend vite le pas et la réflexion se pose sur les tracas du couple. Petits arrangements, place de la femme et de l’homme dans cette entité du « nous », machisme, féminisme, préjugés, désirs, amour, l’épreuve du temps sur les sentiments guident le récit.

Tarif normal : 9 € – Tarif partenaire : 7 € – Tarif scolaire : 5 €

La perruche de Audrey SCHEBAT “Cie des Elles et des Ils” Maison des Arts et de la Musique,Orléans Rue René Berthelot, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique,Orléans Adresse Rue René Berthelot, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Maison des Arts et de la Musique,Orléans Orléans