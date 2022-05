La Perrousette Perrouse Perrouse Catégories d’évènement: Haute-Saône

Perrouse

La Perrousette Perrouse, 15 mai 2022, Perrouse. La Perrousette Perrouse

2022-05-15 08:00:00 – 2022-05-15 11:00:00

Perrouse Haute-Saône Perrouse De 8 à 50 km, il y en aura pour toutes tailles de mollets ! Deuxième édition de La Perrousette, randonnée pédestre et cyclo au départ de la salle des fêtes de Perrouse. Plusieurs parcours : A pied : 8 // 12 // 20 KM En vélo : 8 // 12 // 20 // 36 // 50 KM Départs libres de 8h00 à 11h00

Accueil gourmand thé / café (Les Comptoirs thé-café), chocolat chaud et viennoiseries (Boulangerie Paroty)

Sur les parcours : ravitaillements

Au retour (en option, sur inscription) repas champêtre

Buvette sur place

En option, et sur réservation jusqu’au 10 mai : repas champêtre 100% produits locaux. Le repas comprend : L’Aperrousette (boisson apéritive avec ou sans alcool)*

Viande cuite à la broche (poulet ou jambon) avec pommes de terre et sauce fromage blanc-ciboulette OU pâtes artisanales fraîches préparées par Macchèvia (plat végétarien)

Salade verte (Les jardins du Piffou)

Cancoillotte Raguin & Gruyère IGP France Monts et terroirs

Pain de campagne (Boulangerie Paroty)

Yaourt (Ferme bio Monnin)

Café ou thé (Les Comptoirs Thé-Café)

Cookie (Biscuiterie Riolaise)

Verrine de Griottines*

Perrouse

