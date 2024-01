Tout Feu Tout Flamme – Visite de l’atelier d’Evy Cohen, artiste verrier et photographe La Perrière Belforêt-en-Perche, samedi 10 février 2024.

Belforêt-en-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-10

fin : 2024-03-10

“ Un dialogue de lumière entre la photographie et le verre ”

Plasticienne conjuguant l’art verrier et la photographie, Evy Cohen travaille les réfractions de la lumière dans l’intention de rendre vivantes les photographies que j’intègre dans des créations en verre.

Elle propose des pièces uniques en pâte de verre, des sculptures à cire perdue, des tableaux de verre.

La visite de l’atelier et espace d’exposition sur fait sur rendez-vous uniquement.

La Perrière La Petite Grange

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



