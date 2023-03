Journée européennes des métiers d’art – ouverture d’atelier La Perrière Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Journée européennes des métiers d’art – ouverture d’atelier La Perrière, 31 mars 2023, Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche. Journée européennes des métiers d’art – ouverture d’atelier Four à pain La Perrière Belforêt-en-Perche Orne La Perrière Four à pain

2023-03-31 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

La Perrière Four à pain

Belforêt-en-Perche

Orne Belforêt-en-Perche . Exposition des pièces sorties de l’atelier, dans le four à pain de la Perrière.

En collaboration avec les artisans qui ouvrent leurs ateliers sur place.

Création contemporaine en marqueterie. Bijoux, tableaux, sculptures. Présentées dans le four à pain de la Perrière aux côtés des artisans qui ouvrent leurs ateliers. Il y a des territoires étranges où les éléments se mélangent,

où les matières brutes fusionnent,

où le végétal se mêle au profond minéral. Juliette Sagot a trouvé cet endroit,

dans les profondeurs des matériaux,

où les opposés s’entremêlent. Il fallait pouvoir domestiquer le cœur des arbres

et la froideur des métaux. Grâce à son chemin dans les meilleures lignées d’artisan,

Juliette vous offre ici un instantané exceptionnel,

une coupe à vif de l’entrelacement d’un arbre au cœur d’un volcan. D. Chivialle Nous serons deux dans le four à pain, je serais accompagné d’un céramiste.

juliette.sagot@lilo.org +33 6 72 98 54 61 https://www.juliettesagot-marqueterie.fr/

