La Perrière au pas des Percherons, 6 août 2022, Belforêt-en-Perche.

2022-08-06 14:30:00 – 2022-08-06 18:30:00

Découverte du village de La Perrière au pas des Percherons. Départ toutes les 30 minutes pour environ 25 min de balade. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Payant. 1 à 6 personnes maximum. Mesures sanitaires en vigueur.

