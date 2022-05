La Permaculture face aux changements climatiques Jardin d’Une Figue dans le Poirier, 4 juin 2022, Girmont-Val-d'Ajol.

La Permaculture face aux changements climatiques

Jardin d’Une Figue dans le Poirier, le samedi 4 juin à 10:00

* Tarifs : Entrée au jardin + visite libre (samedi et dimanche) : 6€/personne et 3€/enfant (3-10 ans) Pass journalier samedi : Entrée au jardin + ateliers/visites guidée : 8€/personne et 5€/enfant (3-10 ans) * Détail du programme, des ateliers et des intervenants : sur les pages [Facebook d’Une Figue dans le Poirier](https://www.facebook.com/unefiguedanslepoirier) & [www.unefiguedanslepoirirer.fr](www.unefiguedanslepoirier.fr) (onglet « Événements ») * Les petits + du week-end (10h-17h30) : Salon de thé, buvette, petite restauration bio et locale & boutique * Inscriptions conseillées pour les visites et ateliers auprès d’Olivia, Jordan ou Marjolaine au 06.10.42.44.92 ou Messenger d’Une Figue dans le Poirier ou [[asso@unefiguedanslepoirier.fr](mailto:asso@unefiguedanslepoirier.fr)](mailto:asso@unefiguedanslepoirier.fr) (places limitées & départ échelonné des visites/ateliers le samedi).

Visites guidées et ateliers limités à 12 participants

Explorez avec Lilian, notre expert en Permaculture, le jardin à travers trois thèmes : le cycle de l’eau, le cycle de la terre et le cycle des forêts. Visites commentées pour adultes.

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00