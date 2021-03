LA PERMA DANS TOUS SES ETATS – INITIATION A LA PERMACULTURE, 20 mars 2021-20 mars 2021, Pornic.

LA PERMA DANS TOUS SES ETATS – INITIATION A LA PERMACULTURE 2021-03-20 – 2021-03-21 Chemin des Noëlles Auberge la Fontaine aux Bretons

Pornic Loire-Atlantique

AU PROGRAMME:

– Définition de la Permaculture, sa philosophie, son histoire

– L’éthique de la Permaculture

– Les grands principes de conception

– La méthodologie de Design

– Des exemples d’application concrets sur notre éco-domaine (serre bioclimatique, jardin mandala, potager bio-intensif, forêt-jardin…)

– Apprendre à observer un lieu

– Un mot sur le mouvement permaculturel

TARIFS :

Le week-end de formation s’élève à 200€. Les cours auront lieu de 8h30 à 18h le samedi et le dimanche pour un total de 16h de formation intense sur la Permaculture.

La pension complète

152€ pour une personne seule (comprenant la nuit sur place + les repas pendant 2 jours + les collations)

263€ pour un couple

La demi-pension

60€ pour une personne seule

120€ pour un couple

LE LIEU DE FORMATION :

L’éco-domaine de la Fontaine aux Bretons est un ancien corps de ferme transformé en hôtel-restaurant. Entouré d’un parc de 12 hectares, vous y trouverez une micro-ferme en maraîchage, une ferme pédagogique avec ses animaux, une forêt-jardin exotique et pourrez profiter d’un vrai bol d’air iodée au bord de l’océan.

Ce lieu ressourçant est une ode à la détente et à la relaxation.

Ce havre de paix est niché sur la côte sauvage à 100m de la plage, à quelques encablures du port de Pornic (à 40 minutes de Nantes.)

Apprenez comment concevoir et aménager votre lieu de vie à l’aide de la permaculture.

Découvrez le concept de la Permaculture, d’où vient-il? Qu’est-ce qu’il suppose? L’éthique et les principes de la Permaculture? Et comment adapter les principes de la Permaculture en entreprise?

mathieudavid@lafontaineauxbretons.fr +33 6 49 60 80 80 http://www.lafontaineauxbretons.fr/fr/ateliers/

