La Perle de Provence aux Arcs sur Argens Maison de l’Histoire des Arcs Les Arcs Catégories d’évènement: Les Arcs

Var

La Perle de Provence aux Arcs sur Argens Maison de l’Histoire des Arcs, 14 mai 2022, Les Arcs. La Perle de Provence aux Arcs sur Argens

Maison de l’Histoire des Arcs, le samedi 14 mai à 18:00

« La perle de Provence » vous plongera en l’an 1294, aux côtés de Roseline de Villeneuve. Afin de maintenir la paix du village, vous devrez l’aider à retrouver la perle de Provence que Romée a cachée dans son testament… Ce jeu inspiré des Escape Game vous permettra de découvrir la Maison de l’Histoire des Arcs Nous vous proposons plusieurs séances. Le jeu est destiné aux adultes et adolescents.

Inscription sur https://www.weezevent.com/escape-game-les-arcs

Vous aurez 1h pour résoudre les énigmes sinon vous devrez revêtir le masque de l’infamie en lieu et place de la personne qui vous aura précédé et aura échoué dans sa tâche. Maison de l’Histoire des Arcs 83460 Les Arcs Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Arcs, Var Autres Lieu Maison de l'Histoire des Arcs Adresse 83460 Ville Les Arcs lieuville Maison de l'Histoire des Arcs Les Arcs Departement Var

Maison de l'Histoire des Arcs Les Arcs Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-arcs/

La Perle de Provence aux Arcs sur Argens Maison de l’Histoire des Arcs 2022-05-14 was last modified: by La Perle de Provence aux Arcs sur Argens Maison de l’Histoire des Arcs Maison de l'Histoire des Arcs 14 mai 2022 Les Arcs Maison de l'Histoire des Arcs Les Arcs

Les Arcs Var