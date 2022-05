La Perla

La Perla, 13 juillet 2022, . La Perla

2022-07-13 – 2022-07-13 Trois jeunes femmes bien ancrées dans le bitume de Bogotá se réapproprient les sons de la côte caribéenne pour inventer une musique traditionnelle alternative. Quand les rythmes explosifs de l’afro-colombianité rencontrent le beat box, la musique de ce trio de charme déploie une énergie puissamment contagieuse ! Pour sa 27e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille La Perla. +33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/la-perla-8399 Trois jeunes femmes bien ancrées dans le bitume de Bogotá se réapproprient les sons de la côte caribéenne pour inventer une musique traditionnelle alternative. Quand les rythmes explosifs de l’afro-colombianité rencontrent le beat box, la musique de ce trio de charme déploie une énergie puissamment contagieuse ! dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville