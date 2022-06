La Perla, 7 juillet 2022, .

La Perla

2022-07-07 – 2022-07-07

10 L’Amérique latine se réveille, politiquement, socialement, et sa scène musicale souffle en même temps.



Parmi les multiples talents de ce continent, Karen Forero, Diana Sanmiguel et Giovana Mogollon, les 3 sorcières de La Perla se lèvent.



Ce trio Percusivo-Vocal représente la culture caribéenne colombienne, avec une formule singulière et innovante : La Perla, c’est le bullerengue, la cumbia, le merengue, la gaita et le champeta créole… des voix profondes et des tambours joués avec une forte attitude rock n’roll.



A Bogota d’abord, puis à travers toute la Colombie, puis au Chili, au Mexique… elles ont fait le tour des salles, des bars, des festivals avec leur premier EP sorti sur Mambo Negro Records en 2017. En 2018, Netflix a choisi leur single « Bruja » (Sorcière) comme thème principal pour le programme suivant « Siempre Bruja ».



En 2019, elles ont sorti un nouvel Ep intitulé “Que Paso” et ont été invitées à se produire avec des artistes français comme les producteurs de musique de basse Baja Frequencia (Chinese Man Records), et le combo jazz/tango Pulcinella. Elles ont tourné dans toute l’Europe, avec 23 concerts dans 6 pays.



En 2020, La Perla a utilisé son temps libre pour sortir la puissante chanson « Guayabo », un cri collectif de lutte contre la violence et l’injustice en Colombie, car les voix se sont tues, comme celles de centaines de leaders sociaux tués. Elles ont également participé au dernier album de la saxophoniste britannique Nubya Garcia, et préparent une nouvelle collaboration avec l’Institut mexicain du son.



2022 verra de nouvelles sorties, singles, premier album prévu pour le printemps, et une grande tournée mondiale qui les mènera à travers l’Amérique du Nord et du Sud, et l’Europe avec des dates prestigieuses déjà confirmées : Sziget (tba), Shambala (tba), Fusion (tba), Vieilles Charrues, Gilles Peterson’s Worldwide, Les Suds (tba), Musicalarue, Chien A Plumes, Jazz Sous Les Pommiers, Samba Al Pais ..

Rendez-vous au Molotov avec La Perla le 7 juillet.

L’Amérique latine se réveille, politiquement, socialement, et sa scène musicale souffle en même temps.



Parmi les multiples talents de ce continent, Karen Forero, Diana Sanmiguel et Giovana Mogollon, les 3 sorcières de La Perla se lèvent.



Ce trio Percusivo-Vocal représente la culture caribéenne colombienne, avec une formule singulière et innovante : La Perla, c’est le bullerengue, la cumbia, le merengue, la gaita et le champeta créole… des voix profondes et des tambours joués avec une forte attitude rock n’roll.



A Bogota d’abord, puis à travers toute la Colombie, puis au Chili, au Mexique… elles ont fait le tour des salles, des bars, des festivals avec leur premier EP sorti sur Mambo Negro Records en 2017. En 2018, Netflix a choisi leur single « Bruja » (Sorcière) comme thème principal pour le programme suivant « Siempre Bruja ».



En 2019, elles ont sorti un nouvel Ep intitulé “Que Paso” et ont été invitées à se produire avec des artistes français comme les producteurs de musique de basse Baja Frequencia (Chinese Man Records), et le combo jazz/tango Pulcinella. Elles ont tourné dans toute l’Europe, avec 23 concerts dans 6 pays.



En 2020, La Perla a utilisé son temps libre pour sortir la puissante chanson « Guayabo », un cri collectif de lutte contre la violence et l’injustice en Colombie, car les voix se sont tues, comme celles de centaines de leaders sociaux tués. Elles ont également participé au dernier album de la saxophoniste britannique Nubya Garcia, et préparent une nouvelle collaboration avec l’Institut mexicain du son.



2022 verra de nouvelles sorties, singles, premier album prévu pour le printemps, et une grande tournée mondiale qui les mènera à travers l’Amérique du Nord et du Sud, et l’Europe avec des dates prestigieuses déjà confirmées : Sziget (tba), Shambala (tba), Fusion (tba), Vieilles Charrues, Gilles Peterson’s Worldwide, Les Suds (tba), Musicalarue, Chien A Plumes, Jazz Sous Les Pommiers, Samba Al Pais ..

dernière mise à jour : 2022-05-25 par