LA PERICHOLLE Montarnaud, dimanche 11 février 2024.

LA PERICHOLLE Montarnaud Hérault

La Compagnie Musica Lyrica présente « La Périchole », opérette bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach, sur un livret de Ludovic Halévy et Henri Meilhac créé le 6 octobre 1868. L’opéra est inspiré d’une comédie de Prosper Mérimée Le Carrosse du Saint-Sacrement.

La Périchole s’inspire de la vie de l’actrice et courtisane péruvienne Camila Périchole, elle-même inspirée de la figure historique Micaëla Villegas, connue sous le nom de « la perra chola » (la « chienne métisse »), actrice et maîtresse du vice-roi du Pérou, entre 1761 et 1776. .

Avenue de Montpellier

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:30:00

fin : 2024-02-11



