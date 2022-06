La périchole – Jacques Offenbach, 14 janvier 2023, .

2023-01-14 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-15

Jacques Offenbach, Henri Meilhac et Ludovic Halévy forment une sacrée équipe – « dans cette Trinité je suis sans doute le père, chacun des deux autres est à la fois mon Fils et plein d’esprit », s’amuse le compositeur.

Quatre ans après leur première collaboration sur La Belle Hélène, La Périchole, malgré un tube qui titube – Ah quel dîner! –, aborde des thèmes inattendus sur la scène de l’opéra-bouffe : amour contrarié par la misère, oppression, prostitution.

Entre romantisme, comédie douceamère et couleurs festives, l’œuvre n’a pas fini de surprendre.



OPÉRA-BOUFFE EN 2 ACTES



Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY

Création à Paris, Théâtre des Variétés, le 6 octobre 1868

Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 23 février 2020



Direction musicale Bruno MEMBREY

Mise en scène / Décors Olivier LEPELLETIER



La Périchole Héloïse MAS

1ère Cousine / Manuelita Kathia BLAS

2ème Cousine / Ninetta Perrine CABASSUD

3ème Cousine / Mastrilla Marie PONS



Piquillo Rémy MATHIEU

Le Vice-Roi Olivier GRAND

Panatellas Dominique DESMONS

Don Pedro de Hinoyosa Jean-Claude CALON

Le Vieux Prisonnier / Un Notaire Michel DELFAUD

Tarapote / Un Notaire Antoine BONELLI



Chœur Phocéen

Orchestre de l’Odéon

Inspirée d’une saynète de Prosper Mérimée (Le Carrosse du Saint-Sacrement), La Périchole triompha en son temps grâce à Hortense Schneider, coqueluche du tout-Paris qui grisa son monde dans le rôle-titre. Héloïse Mas prend aujourd’hui la relève.

