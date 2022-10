La périchole de Jacques Offenbach Théâtre des Champs-Elysées, 13 novembre 2022, Paris.

Du dimanche 13 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 19h30 à 22h30

. payant De 130€ à 5€

Une création originale de Laurent Pelly : Offenbach dans toute sa splendeur : un livret efficace, une partition vive et colorée, le duo Marc Minkowski et Laurent Pelly et des chanteurs français rompus à l’opéra-bouffe

Offenbach, le Mozart des Champs-Elysées.

La Périchole, chanteuse des rues et son amoureux Piquillo sont les jouets du Vice-Roi du Pérou. Quiproquos et rebondissements s’ensuivent dans une musique pétillante, qui fait triompher l’amour et la bouffonnerie. Laurent Pelly offre ici une vision nouvelle de cet opéra-bouffe qu’il avait mis en scène il y plus de 10 ans avec son complice « Offenbachien » Marc Minkowski.

Distribution:

Marc Minkowski | direction

Laurent Pelly | mise en scène et costumes

Agathe Mélinand | adaptation des dialogues

Chantal Thomas | scénographie

Michel Le Borgne| lumières

Jean-Jacques Delmotte | collaborateur aux costumes

Marina Viotti * / Antoinette Dennefeld** | La Périchole

Stanislas de Barbeyrac | Piquillo

Laurent Naouri** / Alexandre Duhamel* | Don Andrès de Ribeira

Rodolphe Briand | Le Comte Miguel de Panatellas

Lionel Lhote | Don Pedro de Hinoyosa

Chloé Briot | Guadalena / Manuelita

Alix Le Saux | Berginella / Ninetta

Eléonore Pancrazi | Mastrilla / Brambilla

Natalie Pérez | Frasquinella

Venez assister à certaines représentations adaptées en Audiodescription. Tarif -30% pour le spectateur et son accompagnateur.

> La Périchole Offenbach / Opéra mis en scène

Dimanche 27 novembre 2022 – 17h

Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris

Contact : https://billetterie.theatrechampselysees.fr/selection/event/date?productId=10228477142315 0149525050 https://www.theatrechampselysees.fr/saison-2022-2023/opera-mis-en-scene/la-perichole

Marina Viotti©David Ruanoquer-Antoinette Denfelf-DR Marina Viotti©David Ruanoquer-Antoinette Denfelf-DR