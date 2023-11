La Victoire en chantant – Spectacle musical La pergola Monsempron-Libos, 12 novembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Présenté par la Mairie de Monsempron-Libos et BCDC, spectacle musical de Philippe Candelon pour célébrer l’Armistice de 1918 et rendre hommage aux Poilus.

Sur réservation..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

La pergola

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Presented by the Town Hall of Monsempron-Libos and BCDC, musical show by Philippe Candelon to celebrate the Armistice of 1918 and pay tribute to the Poilus.

By reservation.

Presentado por el Ayuntamiento de Monsempron-Libos y el BCDC, un espectáculo musical de Philippe Candelon para celebrar el Armisticio de 1918 y rendir homenaje a los Poilus.

Reserva obligatoria.

Präsentiert von der Stadtverwaltung Monsempron-Libos und BCDC, musikalische Darbietung von Philippe Candelon zur Feier des Waffenstillstands von 1918 und zur Ehrung der Poilus.

Mit Reservierung.

