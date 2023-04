Vide dressing puériculture La Pergola, 16 avril 2023, Monsempron-Libos.

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves des écoles publique de Monsempron-Libos. Possibilité de restauration sur place..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 18:00:00. EUR.

La Pergola Rue de Foulon

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Parents Association of the public schools of Monsempron-Libos. Possibility of restoration on the spot.

Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Monsempron-Libos. Catering disponible in situ.

Organisiert von der Association des Parents d’Élèves des écoles publiques de Monsempron-Libos (Elternverein der öffentlichen Schulen von Monsempron-Libos). Verpflegungsmöglichkeit vor Ort.

