Café-débat organisé par l'AFT 67 à Strasbourg

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CHAT GPT : QUELS ENJEUX POUR L’AVENIR ?

Parmi les applications les plus fascinantes de l’intelligence artificielle, il y a ChatGPT, un système capable de générer des textes cohérents et pertinents à partir d’une simple requête.

Nous aborderons :

o Le fonctionnement de ChatGPT

o Ses avantages et ses limites

o Les implications éthiques, sociales et juridiques de son utilisation

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques.

Vous pouvez venir à l'improviste ou via réservation

