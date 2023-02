Conférences : Colonisation de l’espace + I.A, ChatGpt ; duo gagnant pour l’expansion de l’humanité ?Connaissez-vous le Transhumanisme ? C’est un mouvement de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique tout en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques, démocratiques. Souvent caricaturés à tort en technocrates solutionnistes ultracapitalistes, nous transhumanistes sommes pourtant conscients des enjeux qui existent autour des technologies que nous souhaitons, et nous en tenons compte. La solution n’est pas le rejet du progrès technologique, mais la maitrise et son contrôle démocratique.Êtes-vous enthousiaste ou au contraire préoccupé par les progrès fulgurants de la technologie en matière d’I.A, d’exploration spatiale ? Alors venez écouter puis discuter avec de vrais transhumanistes. Nous vous proposons deux conférences : De 18h à 20h : « Colonisation de l’espace » par Hervé Cadiou de l’UNISTRA & ISU. Puis de 20h à 21h : « I.A & ChatGpt » par un membre de l’AFT67. + Conversation jusqu’à 23h.Samedi 18 février 2023De 18h à 21h (et + suivant conversation)Bar La Perestroïka (conférences dans la véranda via accès au fond du bar)2 rue de Thiergarten – 67000 Strasbourg.Entrée Libre.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colonisation-de-lespace-ia-chatgpt-duo-gagnant-pour-lhumanite-545359323417



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T18:00:00+01:00

2023-02-18T21:00:00+01:00