Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 23:30:00 . PROGRAMME D’ANIMATIONS

– dès 15h00 : visite de l’observatoire avec nouvelle expo photo, maquettes pédagogiques, activités pour les enfants et observation du Soleil (si ciel dégagé).

– à 17h00 : Conférence »L’astronomie sans instruments : le ciel à l’œil nu ».

– de 18h00 à 20h30 : visite guidée des constellations d’hiver et observations aux télescopes (annulées en cas de ciel couvert). Toute l’après-midi : boissons chaudes et crêpes proposées par le Haut Saugeais Blanc

Vêtements chauds et chaussures fourrées très vivement conseillés ! EUR.

La Perdrix Observatoire de la Perdrix

Hauterive-la-Fresse 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

