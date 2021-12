La perdrilaise Pipriac, 30 janvier 2022, Pipriac.

La perdrilaise Pipriac

2022-01-30 10:00:00 – 2022-01-30 12:30:00

Pipriac Ille-et-Vilaine Pipriac Ille-et-Vilaine

L’association UkéRun organise pour la première fois à Pipirac un évènement de course sur route. La course de la Perdrilaise.

Deux courses sur route de 5km et 10km, ainsi qu’une course enfant de 1500m.

Les différents départs et arrivées des courses se dérouleront au Manoir de la Perdrilais

La Perdrilaise : 10 km à 10h

La Ronde du Manoir : 5 km à 10h30

La Petite Perdrix : 1500 m à 11h30

AssociationUkerun@hotmail.com +33 6 42 47 59 32

