« La Percussion dans tous ses Etats » par le conservatoire d’Agen : Concert Agen, 23 mars 2022, Agen.

« La Percussion dans tous ses Etats » par le conservatoire d’Agen : Concert La Tannerie 20 rue Cajarc Agen

2022-03-23 – 2022-03-23 La Tannerie 20 rue Cajarc

Agen Lot-et-Garonne

EUR 8 8 Adeline Martin (professeure au CRDA) et Pascale Martinez (professeure à Talence et Lormont), toutes deux percussionnistes, vous proposent de venir découvrir le monde extraordinaire des percussions à travers un voyage d’1h. De Jean Sébastien Bach à Steve Reich en passant par Astor Piazzolla, venez écouter un véritable panorama sonore, riche, original et percutant. Les élèves de la classe de percussions du conservatoire de musique et de danse d’Agen ouvriront ce concert aux côtés des 2 artistes.

+33 5 53 66 11 66

Conservatoire d’Agen

La Tannerie 20 rue Cajarc Agen

